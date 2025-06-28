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Yozgat’ta 100 dönüm ekili alan kül oldu

Ajans Haberleri
  • 28.06.2025 12:38
  • Giriş: 28.06.2025 12:38
  • Güncelleme: 28.06.2025 12:38
Kaynak: İHA
Yozgat’ta 100 dönüm ekili alan kül oldu

Yozgat’ın Sorgun ve Sarıkaya ilçelerinde çıkan yangında ekili araziler küle döndü.
Sorgun’a bağlı Gedikhasanlı ve Sarıkaya’ya bağlı Akbucak köylerinde buğday ve arpa tarlalarında çıkan yangında 100 dönümlük alan küle döndü. Özel idare ekipleri ve Sorgun Belediyesi itfaiyesinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, kırık cam parçalarından meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken, arazi yangının ardından siyaha büründü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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