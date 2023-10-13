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Yozgat’ta 4 firari hükümlü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 13.10.2023 13:54
  • Giriş: 13.10.2023 13:54
  • Güncelleme: 13.10.2023 13:54
Kaynak: İHA
Yozgat’ta 4 firari hükümlü yakalandı

Yozgat’ta çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Yozgat İl Jandarma ekipleri, hakkında dolandırıcılık suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan R.E.’yi Şefaatli ilçesinde, hakkında hakaret suçundan 2 yıl 27 gün hapis cezası ile aranan B.K.’yı ise Boğazlıyan ilçesinde yakaladı. 

Jandarma ekipleri ayrıca hakkında tehdit, basit yaralama, kasten yaralama suçundan 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.K. ile hakkında vergi usul kanununa muhalefet suçundan 4 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M.Y.’yi Yerköy ilçesinde yakaladı. 

Firari hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. 

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