Yozgat’ta bin traktör konvoy yaptı, halk meydanı doldurdu

CHP, bugün Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla Yozgat'ta 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi düzenledi. Binlerce kişi meydanı doldururken, çiftçiler yaklaşık bin traktör ile konvoy oluşturdu.

Miting öncesi Yozgatlı çiftçiler traktörleriyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i karşılamak için toplandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konvoy oluşturan çiftçilerle buluştu. Özel, çiftçilerle birlikte traktörler ile miting alanına geldi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN MESAJI

Yozgat'taki mitingde CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu.

İmamoğlu, mesajında, "1 aydır hep birlikte bir büyük mücadelenin içindeyiz. Anadolu'nun dört bir yanında milyonlarca vatandaşımız iktidarı uyarıyor, Doğru yola davet ediyor, zengini de, yoksulu da, sağcısı, solcusu, orta yolcusu da iktidardan aynı şeyi istiyor. Milleti dinle, millete saygı gösterdi, demokrasi dışına çıkma. Devlete ve hukuka güveni zedeleme. Milletin talebi budur" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "İktidarın yanlış ve kötü niyetli ekonomi politikaları nedeniyle dar gelirlinin hali yıllardır perişandır. Ama iktidar hiç umursamadı. Yozgat'ın traktörleri yıllardır dert ekiyor, borç biçiyordu. Ama iktidar hiç duymadı. Milletimiz yaşadığı onca sıkıntıya rağmen sabırla sandığın önüne gelmesini bekliyordu. Ama iktidar 19 Mart'ta birkaç saat içinde devlete ve hukuka güveni yerle bir etti. İktidar birkaç saat içerisinde demokrasiye, milletin iradesine büyük bir darbe vurdu."

"Akşam benim 30 yıllık diplomamı yetkisiz bir kuruma iptal ettirdiler" diyen İmamoğlu, "Sabah da beni, arkadaşlarımı gözaltına alıp tutukladılar. İspatsız, delilsiz, gizli tanıkların yalan, yanlış beyanlarıyla hazırlanmış tamamen siyasi maksatlı bir davayla beni zindana atıp önümüzdeki seçimi garantiye alacaklarını zannettiler. Milletin önünde benimle mertçe yargının arkasına sığınıp yalancı pehlivanlık yapmaya çalıştılar. Çeyrek asırlık iktidarlarının sonunda artık millete değer vermez, saygı duymaz hale geldikleri için kimse sesini çıkarmaz diye hesapladılar. Ama millet ayağa kalktı ve onların bütün hesaplarını bozdu" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şunları kaydetti: "Hizmetleriyle milletin gönlüne giremeyen, gelecek için umut veremeyen bu iktidarın ömrü tükenmiştir. Demokrasiyi, hukuku hiçe sayan bu iktidarın meşruiyeti kalmamıştır. Türkiye bu halde yoluna devam edemez. Zora, baskıya başvurarak rakibini hukuk dışı yollarla saf dışı bırakarak koltuğunu korumaya çalışan bu iktidarla ekonomi yönetilemez."

"Milletin hakemliği her derdin devasıdır. Sandık gelir, milletin dediği olur, herkes boyunun ölçüsünü alır ve milletçe yepyeni, temiz bir sayfa açarız" diyen İmamoğlu, şunları söyledi: "İktidar bugün erken seçim alsa yarın ekonomide kötüye gidiş durmaya başlar. Toplumsal huzursuzluk azalır. Serbest ve adil bir seçim sonucunda milletin iradesiyle iş başına gelen her iktidar Türkiye için büyük bir kazançtır. Milletin hakemliğinden kaçan her iktidar ise Türkiye için büyük yıkım ve zarar demektir. AK Parti'ye ve MHP'ye oy vermiş tüm vatandaşlarımızı erken seçim talebine destek olmaya davet ediyorum. Millet büyüktür ve son kararı o verir."

ÇİFTÇİ CEYLAN: BU DÜZENİ YIKACAĞIZ

Mitingde Yozgatlı çiftçi Abdullah Ceylan, açıklamalarda bulundu.

"Mitingi başlatan, çiftçilere örnek olan, hakkını arayan, hakkını yedirmeyen bir çiftçi olarak sizlere sesleniyorum" diyen Ceylan, "Adalet istiyoruz. Yolsuzluğa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe çiftçiler olarak izin vermeyeceğiz. CHP Genel Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ediyorum. Onu yatırmayacağız, onu kurtaracağız. Ahdımız var, iktidara geleceğiz. Ben çiftçi olarak röportaj yaptım. Bana 1 milyon lira ceza yazmışlar. 100 milyon lira yazmazsanız, namertsiniz" dedi.

Ceylan, şunları söyledi: "Hakkını aramayan, malının değerini takip etmeyen çiftçilere sesleniyorum. Bu düzen böyle gittikçe, açlıktan, sefaletten, beceriksizlikten kurtulamayacağız. Bu düzeni yıkacağız, yıkacağız, yıkacağız... Ben şunu tavsiye ediyorum. Devleti yöneten bir insan, 'turp ile şalgam' ile devlet idare edilmez. Adalet ile hukuk ile idare edilir. Bunları onlara hesabı geldiğinde soracağız. Ben çiftçiyim çiftçi. Halk için millet için çalışan çiftçiyim. Size söz veriyorum. Çok güzel olacak, çok güzel olacak, çok güzel olacak. Vatan için millet için hayırlısı olacak. Bu düzen bitecek."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde yaptığı açıklamada, "Yozgat'ın bütün Türkiye'yi ayağa kaldıran, kornalarına basınca 81 vilayetten duyduğu, dünya basınına konu olan çiftçileri, yola çıktılar diye, tepki gösterdiler diye önce önüne jandarmayı koydular. Sonra çiftçiye sahip çıkması gerekenler, çiftçilere güya trafiğin güvenliğini tehlikeye atıyorlar diye ceza tebligatları postaladılar" dedi.

Özel, şunları anlattı: "Her birimiz bunu görünce içimiz sızladı. İl Başkanımı aradım, o çiftçilere ulaşalım, o cezaları ben üstleneceğim dedim. Ardından da Silivri Cezaevi'ne gittim. Ekrem Başkan'ı ziyarete girdim. Aramızda bir tartışma çıktı. 'Genel Başkanım oldu mu şimdi?', dedim 'Ne oldu?', 'Traktörler bana destek için çıktı, ben cezaları ödeyeceğim demiştim, bir baktım televizyonda Genel Başkan olacak diyor. Nasıl olacak şimdi?' dedi. Dedim ki, Ekrem Başkan biz seninle bugüne kadar hiç tartışmadık, hiç ayrı düşmedik. O zaman aramızdaki kardeşlik hukukuna göre kardeş payı yapacağız. Yarısı senden, yarısı benden..."

İktidara tepki gösteren Özel, "Birileri yukarıdan bakıyor, kibirle bakıyor ve Yozgatlı köylüleri karınca gibi görüyor, onu ezmeye kalkıyor. İktidarı uyarıyorum; karınca gibi çalışkan o çiftçileri sana ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var, o da CHP'dir" diye konuştu.

Özel, şunları söyledi: "Dün oyu al, seçil, gayet iyi. Daha sonra oylar düşünce, başkası seçilince zulme başla, kente sırtına dön. 2011 yılında bu meydanda sayın Erdoğan, Yozgatlılara, Yozgat'ı mega kent yapmanın sözünü verdi. 14 yıl geçti, biz bozkırın ortasında halen daha bir mega kent göremiyoruz. AK Parti taş üstüne taş koymadığı gibi, bu AK Parti zulmetmeye, haksızlık yapmaya devam ediyor Yozgat'a..."

"Seçimle iş başına gelenler seçimle gitmek istemiyorlar. Yozgat'ın da Türkiye'nin de önünden sandığı kaçırmak istiyorlar" diyen Özel, "Oysa demokrasilerde mühür milletin elindedir" diyen Özel, şunları ifade etti: "Tam 1 ay önce 19 Mart günü bir sivil darbe girişimi yaşadık. Ülkemiz adına üzülerek söylüyorum ki bu darbe için okyanus ötesinden, bu darbe için ABD'den, bu darbe için Trump'tan izin aldılar, icazet aldılar" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, "Sen geçmişin mağduru, bugünün zalimisin Erdoğan. Bu yaptığın yiğitlik değildir, bu yaptığın mertlik değildir. Bu yaptığın korkaklıktır!"

İktidara ekonomi politikaları nedeniyle tepki gösteren Özel, "Bu darbeciler zaten zorda olan ekonomimizin belini kırdılar. Merkez Bankası'ndan bir günde tam 30 milyara yakın rezerv satmak zorunda kaldılar. Bugüne kadar yakılan toplam rezerv 50 milyar dolardır. Ve borsayı 31,5 milyar dolar değer kaybettirdiler. Türkiye'nin risk birimi 371'e kadar yükseldi. Faiz 3,5 puan artırılmak zorunda kaldı. Ekrem İmamoğlu'na yaptıklarının karşılığı 6 puan faiz artışı oldu" ifadelerini kullandı.

Ögür Özel, şunları söyledi: "Her darbenin bir cuntası olur, bu darbenin de bir cuntası var. Her cuntanın bir karargahı olur, bu cuntanın karargahı Beştepe'deki saraydır. Her cuntanın silahları vardır, bunun silahı yandaşlaştırdığı yargıdır. Her silahın bir mühimmatı vardır, bu silahın mühimmatı ise yalandır. Bu iftiracılara asla teslim olmayacağız."

Kanal İstanbul konusunda tepki gösteren Özel, "Sazlıdere'yi su kaynağı olmaktan çıkardılar. Çevresini imara açtılar, onlarca firmayı davet edip 24 bin konutun inşaatına telaşla başladılar. İstanbullunun istemediği o kanalı yaptırmayacağız, İstanbul'a hançer vurdurmayacağız!" diye konuştu.