Yozgat’ta çobanların vazgeçilmez lezzeti: “Kara demlik çayı”

Yozgat’ta doğada kor ateşte pişirilen kara demlik çayı, lezzetiyle birçok vatandaşın olduğu gibi çobanların da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Yozgat’ta geçimini hayvancılıkla sağlayan çobanlar, hayvanlarını otlatmak için gittikleri merada olmazsa olmazları kara demlik çayını odun ateşinde demlemeyi ihmal etmiyor. Aroması ve tadıyla çobanların vazgeçilmez lezzetlerinden olan kara demlik çayını içen çobanlar, hem günün yorgunluğunu atıyor hem de çay eşliğinde diğer çobanlarla sohbet etmenin keyfini yaşıyor.

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında da çobanlar, yanlarında getirdikleri ekmek, peynir, soğan gibi yiyeceklerinin yanı sıra doğal ortamda odun ateşinde demledikleri çayı da içmenin tadını çıkartıyor.

Kara demlik çayının kendilerinin vazgeçilmez içeceği olduğunu söyleyen çoban Lokman Atıl, “Yorulduğumuzda, gölgelik alanda kara demlik çayı yapıp içeriz. Bütün yorgunluğumuz, stresimize birebirdir. Bu çayın tadını, çobanlar ve avcılar bilir. Herkese kara demlik çayı içmeye tavsiye ediyorum” dedi.

Çoban Adem Göçer ise “Hayvan otlatırken müsait olduğum zaman hemen ocağı yakar kara demlik çayımızı demlerim. Kara demlikle çay içmezsem ne yorgunluğum çıkar ne de hayvan otlatmaktan tat alırım. Yemeği çok fazla aramam ama çayımı hep ararım” şeklinde konuştu.