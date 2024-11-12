Yozgat’ta Doğu Kayını koruma altına alındı

Haber Merkezi

Yozgat'ın Aydıncık ilçesi Şebek bölgesine özgü olduğu belirtilen Doğu Kayını ağaçlarının bulunduğu 117 hektarlık alan 'Gen koruma alanı' ilan edildi. Orman Genel Müdürlüğü, ağaç türlerinin asırlar boyunca doğada oluşturdukları tür içi genetik çeşitliliğini koruma ve ıslah faaliyetlerinde gen kaynağı olarak yararlanılması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yozgat’ta iki ağaç türü tespit edildi.

Akdağmadeni ilçesinin Başçatak ve Sorgun ilçesinde Sarıçam türlerinin bulunduğu ormanlık alanların "gen koruma alanı" olarak ilan edildiğini belirten yetkililer, Aydıncık ilçesinin 1500 rakımlı Şebek bölgesinde ise bölgeye özgü Doğu Kayını ağaçlarının bulunduğunu bildirdi. Kayın ağaçlarının genel olarak Karadeniz bölgesinde yetiştiği, Aydıncık ilçesinde de Karadeniz ikliminin hakim olmasından dolayı ormanlık alanlarda kayın ağaçları yetiştiği ifade edildi.