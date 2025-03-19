Yozgat’ta eğitime yarım gün ara verildi

Yozgat’ta bir süredir mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklığı, sabah saatlerinden itibaren yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı.

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Yozgat il genelinde ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Valilik tarafından yapılan uyarıda şunlar kaydedildi:

"Etkili olan kar yağışı ve düşen sıcaklıklarla birlikte buzlanma ve don riski artmaktadır. Sürücü ve yayaların dikkatli olmaları, tedbirsiz şekilde yola çıkmamaları büyük önem taşımaktadır. Trafik kurallarına uyalım, kış lastiği kullanmayı ihmal etmeyelim. Ani fren ve sert manevralardan kaçınalım. Görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde hızımızı düşürelim. Acil bir durumda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayabilirsiniz. Lütfen güvenliğiniz için gerekli önlemleri almayı unutmayalım. 06.00'dan itibaren başlayan ve gece saat 21.00'e kadar ilimiz genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir. Olası riskler; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesine karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım."

ÇİFTÇİNİN DON ENDİŞESİ

İl için verilen zirai don uyarısına ilişkin konuşan Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, mevsimin çok kurak geçtiğini, fazla yağmur yağmadığını, barajlarda büyük sıkıntı yaşandığını söyledi. Açıkgöz, şöyle devam etti:

"Kar yağışı başladı ama sert bir kar, sakin yağmıyor. Bunun ucu dona giderse biraz sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyoruz. Çiçek açan meyveler zaten bu soğukta gider. Gübremizi attıydık, gübreler erimedi, yağış olmadığından dolayı. İnşallah dona çekmez. Dona çekerse gübreye de zarar verir. Gübreyi eritip ekine sirayet etseydi sıkıntı olmazdı ama şu an biraz sıkıntı var, don korkusu var. İnşallah Allah korktuğumuzu başımıza getirmesin. İyi bir yağmur olur, hava yumuşar. Akabinde de rahatlarız. Şu an hepimiz gerginiz. Bu soğuk biraz daha sıkıntı olacağını düşünüyoruz ama bunun peşinden hemen hava yumuşarsa gübreler de erirse rahatlayacağız."

OKULLAR ÖĞLEDEN SONRA TATİL EDİLDİ

Yozgat'ta kötü hava koşulları nedeniyle okullar öğleden sonra tatil edildi. Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Devam eden kar yağışı ve akabinde kar yağışının tipiye dönüşme durumu göz önünde bulundurularak eğitime ara verilmesi ve idari izin kararı ile 19 Mart 2025 Çarşamba günü öğleden sonra Yozgat il merkezi ve tüm ilçelerinde eğitime ara verilmiştir" denildi.