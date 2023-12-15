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Yozgat’ta firari hükümlü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 15.12.2023 17:12
  • Giriş: 15.12.2023 17:12
  • Güncelleme: 15.12.2023 17:12
Kaynak: İHA
Yozgat’ta firari hükümlü yakalandı

Yozgat’ta hakkında 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakaladı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan toplam 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü H.B.’yi il merkezinde düzenlediği operasyonla yakaladı. 

Jandarma ekiplerince yakalanarak savcılık kararıyla gözaltına alınan H.B. adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. 

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