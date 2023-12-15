Yozgat’ta firari hükümlü yakalandı
Kaynak: İHA
Yozgat’ta hakkında 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakaladı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan toplam 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü H.B.’yi il merkezinde düzenlediği operasyonla yakaladı.
Jandarma ekiplerince yakalanarak savcılık kararıyla gözaltına alınan H.B. adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Sıradaki Haber