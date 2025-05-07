Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yozgat’ta gökkuşağı izleyenlere görsel şölen sundu

Ajans Haberleri
  • 07.05.2025 11:55
  • Giriş: 07.05.2025 11:55
  • Güncelleme: 07.05.2025 11:55
Kaynak: İHA
Yozgat’ta gökkuşağı izleyenlere görsel şölen sundu

Yozgat’ta akşam saatlerinde yağmur sırasında gökyüzünde beliren gökkuşağı, izleyenlere görsel şölen sundu.
Yozgat’ta dün gün boyu etkili olan güneşli hava, akşam saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Yağmurun ardından güneşin tekrar yüzünü göstermesiyle birlikte gökyüzünde beliren gökkuşağı, eşsiz görüntüler oluşturdu. Çekerek ilçesinde pek çok noktadan net bir şekilde görülebilen gökkuşağı oldukça ilgi gördü. Doğanın bu nadide gösterisi, kısa süre de olsa gökyüzünü renk cümbüşüne çevirdi.

BirGün'e Abone Ol