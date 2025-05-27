Yozgat’ta havaların ısınmasıyla birlikte kene vakaları arttı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat’ta havaların ısınmasıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsünü bulaştıran kene vakaları nedeniyle hastanelere başvurularda artış oldu. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, kene tutması şikayetiyle başvuran vatandaşlara anında müdahale yapıldığı belirterek, “Çocuklar için özellikle piknik ve toprak alanlarıyla irtibattan sonra muhakkak bir vücut kontrolü yapılması gerekmektedir” dedi.

Yozgat ve çevre illerde havaların ısınmasıyla birlikte görülmeye başlanan ölümcül KKKA hastalığına neden olan kene tutması olayına karşı vatandaşlar sürekli olarak uyarılıyor. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri kırsal alanlarda vatandaşları uyarmaya ve tavsiyelerde bulunmaya devam ederken, Yozgat Belediyesi ekipleri de şehir merkezi ve piknik alanlarında kene ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıyor.

Yozgat Valiliği ise sosyal medya hesabından yaptığı duyurularda, “Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, kenedeki virüslerin neden olduğu ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır. Son günlerde havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında artış olacağı öngörülmektedir. Kırsal alana çıkarken tedbirli olun. Açık renkli ve kapalı kıyafet giyin. Her dönüşte vücudunuzu mutlaka kontrol edin. Keneyi çıplak elle çıkartmayın, bezle alın ve sağlık kuruluşlarına başvurun” tavsiyesinde bulundu.

“Hastanemizde kene vakaları başvuruları artmaktadır”

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, havaların ısınmasıyla birlikte kene tutması şikayetiyle başvuruda bulananların sayısının arttığını belirterek, şöyle konuştu:

“Son zamanlarda hava sıcaklığının artması ile birlikte, özellikle piknik mevsimi dediğimiz sürece girmemizden ötürü hastanemizde kene vakaları başvuruları artmaktadır. Hastanemizde sürekli olarak kene ile ilgili bacak tutmasını, kol tutmasını çocuklarda ve yetişkinlerde sık görmekteyiz. Halkımızın bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Açık alanlarda ya da direkt olarak toprakla temas olduğu yerlerde muhakkak kendilerini koruyucu, pantolonunu ve kollarına koruyucu bir şekilde giymelerini öneririz. Çocuklar için özellikle piknik ve toprak alanlarıyla bir irtibattan sonra muhakkak bir vücut kontrolü yapılması gerekmektedir."

Vücuttaki kenenin mutlaka hastanede çıkarılması gerektiğini vurgulayan Kozan, "Çünkü özel bir teknikle çıkarılmakta. Muhakkak hastanemize başvurmalarını önermekteyiz. Kene çeşitli bulgulara yol açmaktadır, ama direkt olarak semptom da vermeyebilir; yani şikayet olarak oluşturmayabilir de. Bizim için en büyük sıkıntı budur. O yüzden muhakkak vücut kontrolünün banyoda olabilir, çocuklar için genel bir kontrol yapılmasında fayda vardır. Sıcaklığın ve pikniğin arttığı dönemde muhakkak dikkatli olmak gerektiğini önemle söylemek isteriz. Kurbanlıkların üzerinde kene simbiyotik bir ilişkiyle yaşamaktadır. Kenelerin zararsız olduğunu düşünüp, sürekli olarak halkımız rahat temas halinde olabiliyorlar ama çok tavsiye etmemekteyiz. Çünkü kene içinde bir virüs taşımakta, bu virüste kan yoluyla bulaşı olmaktadır. Dikkatli olmak gerekiyor. Mümkün olduğu kadar temas halinde olmamak gerekiyor. Virüse bulaş olmadan kurbanlıkların kesilmesi sağlanabilir.”