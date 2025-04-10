Yozgat’ta kar ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi

Yozgat’ta Nisan ayında yağan kar sonrası yollarda oluşan buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte önceki gün akşam saatlerinde yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Yozgat Şehir Hastanesi’ne gitmek isteyen hastalar yolun buzlanması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yolun kayganlaşması sonucu araçların kontrolden çıkma riski oluşurken, bazı sürücülerin araçlarını yol kenarına çekerek diğer vatandaşlara yardımcı olduğu gözlendi. Şehrin çeşitli yerlerinde ise maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Sabah hastaneye muayene sırası almak için geldiğini ve buzlanma nedeniyle yolda kaldığını söyleyen Mustafa Gürler, "Sabah saat 06.30 gibi geldim burası çok buzluydu çıkamadım. Bu yol tuzlansa çok güzel olur. Bütün arabalar burada kalıyor. Burası hastane yolu, buranın açılması lazım. Her yer buz benim araba aşağıda kaldı" dedi.

Yetkililer, bölgede devam eden soğuk hava ve yağış nedeniyle sürücülerin tedbirli olması uyarısında bulundu.



