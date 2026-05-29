Yozgat’ta kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu

Yozgat’ın Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyünde yaşayan 3 yaşındaki Aybüke İnce’den haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara jandarma, emniyet, AFAD ekipleri ile gönüllü yurttaşlar katıldı. Aramalar, ilçeye bağlı Alamettin Yaylası çevresinde yoğunlaştırıldı.

Yozgat Valiliği’nin açıklamasına göre, arama çalışmalarına Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando, JASAT ve asayiş timlerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD ekipleri, AFAD gönüllüleri, Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Kayseri’den gelen JAK, komando ve AFAD ekipleri de destek verdi.

GECE BOYU ARANDI

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, saat 20.15 sıralarında kayıp ihbarının alınmasının ardından ekiplerin hızla harekete geçtiğini belirtti. Özkan, Kayseri ve Sivas’tan gelen ekiplerin de katılımıyla arama çalışmalarının gece boyunca kesintisiz sürdüğünü ifade etti.

Özkan, “Vatandaşlarımız da arama çalışmalarına ciddi destek verdi. Aramalarımız kesintisiz devam etti. İnşallah çocuğumuzu sağ salim ailesine teslim ederiz” dedi.

2 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Valilikten yapılan son açıklamada, Aybüke İnce’nin sabah saat 06.00 civarında, kaybolduğu noktaya yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, ailesine geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Yapılan açıklamada, “28 Mayıs 2026 Perşembe günü, akşam saatlerinde Çayıralan ilçemiz Söbeçimen köyü Alamettin Yaylası’nda kaybolan 3 yaşındaki yavrumuz, ekiplerimizin ve gönüllü vatandaşlarımızın gece boyunca sürdürdüğü arama çalışmaları neticesinde bugün sabah saat 06.00 civarında, kaybolduğu noktaya yaklaşık 2 kilometre mesafede sağ salim bulunmuştur. Yavrumuzun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmiş olup, ailesine ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma, AFAD, AFAD Gönüllüleri, Emniyet, Orman İşletme, Sağlık ekipleri ile Türk Telekom, Kızılay personeli ve gönüllü olarak katılan vatandaşlarımıza, komşu illerden gelen STK’lar, Anda, Gökbörü, İHH ve Turkuaz ekiplerine de gece boyunca ortaya koydukları özverili ve hummalı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.