Yozgat’ta kuraklık, baraj ve göletlerdeki su seviyesini düşürdü

Yurt genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da kurak geçen kış döneminin ardından ilkbahar döneminde de yağışların yetersizliği hem sulama hem de şebeke suyu ihtiyaçlarının karşılandığı barajlarda, gölet ve yeraltı sularının çekilmesine neden oldu.

Yozgat Merkez, Yerköy ilçesi, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi ve Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinin şebeke suyu ihtiyacını karşılayan, yıllık 17,5 milyon metreküp içme suyu kapasiteli Musabeyli Cemil Çiçek Barajında da su seviyesi yüzde 12’lere kadar düştü. Belediyeler, yeni kaynak arayışına başladı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Yozgat’ta beklenilen yağışların zamanında yağmaması, şebeke suyu ihtiyaçları ile tarım alanlarının sulamasında kullanılan baraj ve göletlerde su seviyesininin büyük oranda düşmesine yol açtı. Yozgat il merkezinin yanı sıra 4 yerleşim biriminin şebeke suyunun karşılandığı Musabeyli Cemil Çiçek Barajı ile il merkezi şebekesine su taşınan Arap Seyfi yeraltı sularında da azalma oldu. Uzun bir süre Yozgat il merkezinin şebeke suyu ihtiyacının karşılandığı, bugünlerde ise sadece ihtiyaç halinde su alınan Kirazlı-1 göletinde de su seviyesi tamamen düştü. Yozgat Belediyesi, şebeke suyu ihtiyacının karşılanmasında sorun yaşanmaması amacıyla başlattığı sondaj çalışmalarını şehrin farklı bölgelerinde sürdürüyor.

"BU SENE ÇÜNKÜ ÇOK KURAK GEÇTİ"

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, yılın çok kurak geçtiğine dikkat çekerek, şebeke suyunun karşılandığı barajda kullanılabilir su seviyesinin yüzde 12’lere düştüğünü belirtti.

Arslan, “Şehrimize su sağlayan iki önemli kaynağımız var, birisi Arap Seyfi bölgesindeki kuyular, birisi de Musabeyli Barajı. Şu anda Musabeyli Barajı'nda su seviyemiz yüzde 12 seviyesine düştü. Bu sene çünkü çok kurak geçti. Bu şu demektir; en fazla 3-4 aylık su var, su seviyesi de düşüyor. Geçmişin yarısı kadar su alabiliyoruz. Bu Yozgat için ciddi bir tehlike su açısından, susuzluk açısından, ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bir taraftan dua ediyoruz, Cenabıhak inşallah yeterli yağışlar nasip eder ve bu kuraklığın etkisi en az seviyeye iner” diye konuştu.

"YENİ BİR TAKIM KAYNAK SULARI ÇIKTI"

Baraj ve keson kuyulardaki su tamamen tükenmeden, hazırlıksız yakalanmamak amacıyla yeni kaynak arayışlarına başladıklarını aktaran Belediye Başkanı Arslan, açıklamasını şöle tamamladı:

“Bir taraftan da yeni su kaynakları arayışımız devam ediyor. Geçtiğimiz ay içerisinde 4 tane yeni kuyu açtık şehre yakın bölgelerde. Şu anda oradan saniyede 25 litre su alabiliyoruz. Bu da Yozgat'taki yaklaşık 4-5 bin hanenin su ihtiyacını karşılayacak kadar su. Umduğumuzdan iyi çıktı o sular. Şimdi bu bölgede bir çalışmamız olacak, arıtma tesisinin olduğu bölgede bir çalışmamız olacak, çünkü burası da Yozgat'ın su havzalarından birisi. Buradaki yol çalışması esnasında da bunu gördük. Yeni bir takım kaynak suları çıktı. Bu şunu gösteriyor, bu bölgede yeraltı suları olarak da ciddi kaynaklar olabilir. Burada sondaj vuracağız, ki ben umutluyum ciddi bir su bulacağımızdan. Buradan aldığımız suyu da hemen yukarıda konutların arkasında bir depo yapmak suretiyle oraya çıkarıp, bu bölgenin bütün su ihtiyacını ki, Yozgat'ın yaklaşık dörtte birinin, beşte birinin ihtiyacını karşılayacak kadar bir su bulabileceğimiz kanaatindeyim. Buradaki depodan besleyeceğiz inşallah ve bu arayışlarımız devam edecek. Susuzluktan en az etkilenmek istiyoruz.”