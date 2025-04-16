Yozgat’ta lüks otomobil takla attı: 3 yaralı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde takla atarak refüje savrulan lüks araçtaki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akdağmadeni ilçesi Beyazıtkaçağı köyü mevkiinde meydana geldi. A.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen BMW marka otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Ters dönerek durabilen araçta bulunan sürücü A.K., S.K. ve A.K. yaralandı. Hafif şekilde yaralanan 3 kişi Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.