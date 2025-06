Yozgat’ta mahalle arasında çıkan yangın korkuttu

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat’ta Adliye Sarayı’nın da yer aldığı, metruk binaların bulunduğu mahalle arasındaki arazide başlayan yangın mahalle sakinlerine korkulu saatler yaşattı. İtfaiye, emniyet ve AFAD ekipleri, yoğun bir çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınarak konutlara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yozgat’ın Tuzkaya Mahallesi’nde Adliye Sarayı’nın da bulunduğu bölgede saat 13.00 sıralarında başlayan yangın, kuru otların tutuşmasıyla kısa sürede yayıldı, metruk binalara sıçradı. Bölgeyi saran alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletmesi üzerine bölgeye İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, Emniyete ait TOMA ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Yoğun bir çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınarak konutlara sıçramadan söndürüldü. Metruk binaların bulunduğu mahalle arasındaki arazideki yangın mahalle sakinlerine korkulu saatler yaşattı. Yaklaşık bir saatten fazla süren yangın kontrol altına alınarak söndürülmesinin ardından soğutma çalışması başlatıldı. Yangın, şehrin farklı bölgelerinden de görülebildi. Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürü Muzaffer Arslan, yangınla ilgili şu bilgileri verdi:

"Tuzlaya Mahallesi adliye arkasındaki metruk binaların yoğun olduğu bir bölgedeki yangın ihbarını aldıktan sonra hemen müdahale ettik. Şu an yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başladık. Çıkan dumanlara müdahale ediyoruz. Allah'a şükür herhangi bir eve sıçramadan yangını kontrol altına aldık. Şu an ikamet edilen evlerin hiçbirinde herhangi bir yangın belirtisi yok. Enlemesine aldığımız zaman burada bir 8-9 tane metruk bina var. Zaten yıkılmış bunlar. Yıkık binalar burada. Şu an ikamet edilen evlerin hiçbirinde herhangi bir şey yok. Yıkılan metruk binaların arasındaki ot tutuşmasından kaynaklanan aşağı yukarı bir buçuk, iki dönüm arasındaki bir bölge burası. Tamamen yıkılmış evler. Şu an itibariyle kontrol altına da aldık. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor."