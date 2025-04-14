Yozgat’ta meyveler soğuktan etkilendi, yağışlar hububat ve bakliyata can suyu oldu

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat’ta kurak geçen kış döneminin ardından son bir hafta içerisinde etkili olan kar yağışı, tarım alanlarına olumlu etki yaparken, eksi 15 dereceye kadar çıkan soğuk hava özellikle çiçek açan meyve ağaçlarını olumsuz etkiledi. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, “Kayısı, erik, elmanın bir bölümünde açtı, onlarda sıkıntı gördük. İlimizde bu yağışlar, kış sezonunda yağış yoktu, çok kurak geçmişti. Bu yağışlar bize bir can suyu oldu” dedi.

Yozgat’ta kurak geçen yaz döneminin ardından kış aylarında istenilen düzeyde yağışın düşmemesi nedeniyle kara kara düşünen bölge çiftçisinin yüzü son yağışlarla birlikte güldü. Kış aylarında göremedikleri kar yağışını nisan ayında gördüklerini belirten çiftçiler, ekili alanların yağışa çok büyük bir ihtiyacının olduğunu, son yağışların tarlaya attıkları gübrenin, ilacın tabana inmesini sağladığını belirttiler. Kurak geçen kış ayları nedeniyle kuruyan baraj, gölet ve akarsu yataklarının son yağışlarla birlikte olumlu yönde etkilendiği kaydedildi.

Hasar tespit çalışmalarına başlanıldı

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri il genelinde, aşırı soğuklardan etkilenen alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Yozgat’ta özellikle çiçek açan meyve ağaçlarında zarar olduğu belirtildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Mart ve Nisan aylarında, özellikle 10-11-12 Nisan tarihlerinde yaşanan ani sıcaklık düşüşleri nedeniyle don, kar ve dolu olayları meydana gelmiştir. Bazı bölgelerimizde -15 dereceye varan sıcaklıklar, kaydedilmiştir. Bu olumsuz hava koşulları ilimizde de zirai don hadiselerine yol açmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak İlimiz ve tüm ilçelerimiz için personellerimiz ile sahadayız. Bu hadiseden etkilenen üreticilerimiz, ilgili İl ve ilçe müdürlüklerimize başvurabilir; sigortalı üreticiler ise Alo Tarsim 172 hattına veya acentelerine ihbarda bulunabilirler" denildi.

“Bu yağışlar bize bir can suyu oldu”

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, kış aylarında göremedikleri yağışı ilkbahar döneminde gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim ilimiz kuru tarıma dayalı bir il. Ondan dolayı, aile boyu meyvelikler var, onlarda sıkıntı var. Ama şu ana kadar buğdayda, arpada, nohutta sıkıntı yok. Yağışların çok faydası oldu ilimizde. Biraz mercimekte sıkıntı yaşıyoruz. Mercimeklerini erkenci ekenlerde sıkıntı görüyoruz. Bir de buğdayın güz mevsiminde sulanmış, biraz daha yüksek seviyede olanlar da var ufak tefek. Kök sağlam. Kök sağlam olduğu için buğdayda, arpada sıkıntı görmüyoruz. Meyvelerde aile boyu, ilimizde o kadar ticari amaçlı fazla olan yerde yok. Ceviz bahçeleri var. O da açmadı şu ana kadar. Kayısı, erik, elmanın bir bölümünde açtı, onlarda sıkıntı gördük. İlimizde bu yağışlar, kış sezonunda yağış yoktu, çok kurak geçmişti. Bu yağışlar bize bir can suyu oldu.”