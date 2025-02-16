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Yozgat’ta minareye çıkan tilki hayrete düşürdü

Ajans Haberleri
  • 16.02.2025 18:09
  • Giriş: 16.02.2025 18:09
  • Güncelleme: 16.02.2025 18:09
Kaynak: İHA
Yozgat’ta minareye çıkan tilki hayrete düşürdü

Yozgat’ta minarenin şerefesinde dolaşan tilki görenleri hayrete düşürdü.
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde inşaatı devam eden Kemal Karaer Camii’nin hoparlörlerinde sorun çıktı. Sorunu gidermek üzere minareye çıkan elektrik ustası, bir sürprizle karşılaştı. Hoparlörün çalışmamasına neden olan ve kablolarını kemiren tilki ile karşılaşan usta neye uğradığını şaşırdı. Tilki de korkuya kapılarak kendisini minarenin şerefesine attı. Şerefede dolaşan tilki, vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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