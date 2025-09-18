Yozgat’ta pancar hasadı buruk başladı

Her yıl yaklaşık bir milyon 850 bin ton şeker pancarı üretimi yapılan Yozgat’ta, kuraklık, aşırı sıcaklar, girdi maliyetleri pancar üreticisini zora soktu. Günaşırı su vermesine karşılık yer yer kurumalarla karşılaştığı pancarın daha fazla su istemesinin önüne geçebilmek için söküme erken başlayan çiftçiler, bir alanda ürünlerini istifleyip, fabrikanın alıma başlamasını bekleyecek.

Ancak yeterli sulama yapılamaması, zamanında gübre verilememesi nedeniyle pancarın şeker oranın da düşük olacağı, bunun da üreticilerin gelir beklentisini olumsuz etkileyeceği kaydedildi.

Bölgede çiftçilil yapan Yakup Yüksel, devletten mazot ve gübre desteği beklediklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Pancar tarlada kuruyor, yaş yaş sökelim de bir yere yığalım istiyorlar. Dün değil öteki gün sulandı bu pancar, yine kurumasın diye erkenden söküp de bir yere yığacak çiftçi. Bizim derdimiz hiçbir şey değil bir gübre bir mazot. Pancarı hiçbir zaman bu zamanda sökmeyiz. Ne zaman alım yaparlarsa o zamana kadar duracak. Benim tarlalar hep boş. Gübreyi sordum, kaç lira diyorum, almadım, alamadım. Bin 700 lira diyorlar diamonyum gübreye. Nasıl atacaksın, nasıl yapacağım, nasıl edeceğim. Bunun için de kaç senedir de tarlalarımız hep boş.”

Enver Özkan ise çiftçilikten elde edilen gelirin maliyetleri dahi karşılamadığını, bu nedenle gençlerin çiftçilik yapmadığına dikkat çekerek, şöyle dedi:

“Ufak oluyor, susuzluktan, gübresizlikten, daha doğrusu gübre atamıyoruz. Devletin verdiği gübreler bize yaramıyor. Biz de imkanımız olmadığı için alamıyoruz, imkan yok. 60 yaşındayım, gençleri bana gösterin kim kalmış askerliğini yapan evleniyor, çekip gidiyor. Çiftçilik bitti, çiftçiliğin bir şeyi kalmadı ki. Geçimimiz bu pancar. Buğday ekiyoruz, buğday üst üste oluyor mu? Olmuyor. Devlet diyor ki; bir daha ektiğin yere ekemeyeceksin diyor. Ben ne ekeceğim? Kimseye sesimizi duyuramıyoruz."

DESTEK BEKLİYORUZ

Akdağmadeni ilçesinin Ağacakoyun köyünden Talip Koçak ise şunları söyledi:

“Gübre sorunumuz, mazot sorunumuz... Eskisi gibi su yok. Salma su atıyorduk o da yok. Pancar işte de ortada, vaziyet belli. 11’inci ayın bilmem ne kaçına da söküm veriyor? 11’inci ayda kar yağıyor. Çoluğumuz, çocuğumuz, karımız, kızımız o yağmuru yiyor. Devletimizi biz çok seviyoruz, devletimize bağlı insanız, devletimiz de biraz olsun bizi sevsin. Gübremizde de mazotumuzda da yardımcı olsun. Biz de devletimiz için çalışıyoruz, helalinden istiyoruz, temizliğinden istiyoruz. Devletimize bir şey olsun, bir katkı olsun diyoruz. Benim arazim var, 20’sine pancar ektim 20’sine de hububat ektim. Devlet diyor ki, ben belirlerim, sen belirleyemezsin. Benimle arazim belli zaten, bırak da kendi arazimi ben belirleyeyim. Ben ekeyim istediğim yere ekeyim. Devletimizden doğru olanı bekliyoruz.”