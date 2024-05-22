Yozgat’ta Roma Dönemi ait 96 sikke ve 44 obje ele geçirildi

Yozgat’ta bir şüphelinin evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 96 sikke ve 44 obje ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şefaatli ilçesinde M.Ü. isimli şahsın evinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı.

Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 96 sikke ve 44 obje ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.