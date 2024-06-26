Yozgat’ta şehrin ana su boru hattı patladı, ortaya gökkuşağı çıktı

Yozgat’ta okul inşaatı çalışması sırasında iş makinası su borusunu patlattı, borudan çıkan su metrelerce yüksekliğe ulaşırken oluşan gökkuşağı da dikkat çekti.

Yozgat Sarıhacılı Mahallesi’nde yapımı devam eden lise inşaatı çalışması sırasında müteahhit firmaya ait iş makinası, şehir şebeke suyu isale hattının ana borusunu patlattı. Patlamanın etkisi ile basınçlı su yaklaşık 20 metre yükseğe çıktı. Saatlerce ana borudan fışkıran su, çevreye yayılırken ortaya çıkan gökkuşağı ise kartpostallık görüntü oluşturdu. Vatandaşlar oluşan gökkuşağı önünde fotoğraf çektirdi.

Olay yerine gelen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, olaya sebebiyet veren müteahhit firma yetkililerinden bilgi alarak belediye ekiplerince kendilerine cezai yaptırımın uygulanacağını bildirdi.

Belediye ekiplerinin suyun boşalmasının ardından çalışmalara başlayacağı ve bazı bölgelerde su kesintilerinin yaşanabileceği öğrenildi.

“CEZAİ YAPTIRIM UYGULANACAK”

Sarıhacılı Mahallesi’ndeki okul inşaatı sırasında şehrin ana boru hattında çok büyük bir patlama meydana geldiğini belirten Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Suyun yüksekliğinden de anlaşılacağı gibi suyun basıncının yüksek olduğu bir bölge burası. Burada lise inşaatı hafriyatını yapan müteahhit firmanın dikkatsiz çalışması sonucu belediyemizin ana boru hattı zarar görmüş. Büyük bir boru, şu an müdahalede edemiyoruz tamamen suyun boşalmasını bekliyoruz. Şu an da ana vanaları açtık suyun hepsinin boşalmasını bekleyeceğiz sonra da gece de olsa müdahale edip boruyu değiştireceğiz. Bu olay bize çok büyük bir zarar verdi. Belki Yozgat’ın önemli bir kesimi de bugün susuz kalabilir, biz müdahalemizi yapıyoruz. Burada dikkatsiz çalışmanın getirdiği bir durum söz konusu. Tabii ki ekiplerimiz müteahhit firmaya gerekli yaptırımı da uygulayacaklar. Hem Yozgat’ımızın susuz kalması hem de belediyemize açtığı zarar açsından önemli bir durum” dedi.

“BİRKAÇ GÜN SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR”

Arslan birkaç gün vatandaşların su konusunda tedbir alması tavsiyesinde bulunarak, “Şehrimizde yarın susuzluk yaşayabiliriz, tamamında değil ama belli bölgelerde. Çünkü şehrin suyu boşalacak. Dolayısıyla yukarı bölgelerde su sorunu yaşanabilir, vatandaşlarımızın da bu noktada tedbirli olmaları lazım” şeklinde konuştu.