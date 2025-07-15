Yozgat’ta silahlı saldırı: Muhtar ve oğlu öldü, bir kişi ağır yaralı

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Bağlıca köyünde, bir kişinin silahlı saldırısı sonucu köy muhtarı ve oğlu olay yerinde öldü, muhtarın diğer oğlu ağır yaralandı. Olay yerinde yakalanan şüpheli Y.E.E ile muhtar arasında, seçimler nedeniyle husumet bulunduğu öne sürüldü.

Edinilen bilgilere göre, olay Sarıkaya ilçesinin Bağlıca köyü girişinde meydana geldi. Bağlıca köyü muhtarı Yalçın A, oğulları Ahmet ve Kubilay A. ile köy girişindeki tarlada saman balyası yaparken, yanlarına gelen ve muhtarlık seçiminde kendisine rakip olan şüpheli Y.E.E. ile arasında kavga çıktı.

Kavga sonrası, şüpheli Y.E.E. köye gidip, evinde bulunan yarı otomatik av tüfeği ile geri döndü. Bu sırada muhtar Yalçın A.'nın oğullarıyla bindiği otomobiliyle yola çıktığını gören Y.E.E, aracıyla yollarını keserek, durdurduktan sonra tüfekle gelişigüzel ateş açıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Kubilay A. Sorgun Devlet Hastanesinde tedavi altına alıdı, köy muhtarı Yalçın A. ile diğer oğlu Ahmet A'nın olay yerinde öldüğü belirlendi.

Şüpheli Y.E.E. ise jandarma tarafından yakalanarak, karakola götürüldü.

Bağlıca Köyü Muhtarı Yalçın A. ile şüpheli Y.E.E.’nin son yerel seçimlerde muhtarlık için yarıştıkları ve aralarında bu nedenle husumet bulunduğu kaydedildi.