Yozgat’ta soğan 2 liradan bile alıcı bulamıyor

Yozgat’ta kuru soğan hasadı başladı. Soğanlar tarlada 2 ila 4, markette 10, pazarda ise 12 liradan satılıyor. Havaların mevsim normallerinde seyretmemesi soğan verimini düşürürken geçen yıl kilogramı 8 liraya satılan soğan bu yıl 2 liraya alıcı bulamıyor. Markette fiyat etiketi tarlanın 5 katı olan soğan, pazar tezgahında ise tarlanın 6 katı fiyata satılıyor.

Ayancık ilçesinde soğan üreticileri düşen fiyatlara tepki gösterdi. Çiftçi Yunus Karabulut, “Soğan 4 lira, emek veriyoruz bir sürü, bin lira harcadığımız yere 500 lira kazanıyoruz, zarar ediyoruz. Soğan da olmadı bu sene sıcaktan, para etmiyor artık” şeklinde konuştu.