Yozgat’ta suya yüzde 30 zam

Yozgat'ta şebeke suyuna yüzde 30 zam yapıldı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, 60 liraya mal edilen şebeke suyunun 12 liradan satıldığını, elektrik fiyatlarının sürekli yükseldiğini belirterek, "Biz her ay ÇEDAŞ'a 6-7 milyon lira faiz ödemesi yaparken yatırım için 6-7 milyon lira bütçe ayırmakta zorlanıyoruz" dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan başkanlığında gerçekleştirilen Eylül ayı olağan Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumunda şebeke suyu ve okul servis ücretleri ele alındı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat'ın en önemli sorunlarından biri olan su kıtlığına dikkat çekti, şebeke suyu maliyetleriyle iliği meclis üyelerini bilgilendirdi. Su tahsilat oranının yüzde 96 seviyesinde olduğunu belirten Arslan, "Bu çok büyük bir oran, birçok belediyelerin yakalayamadığı bir oran. Kayıp kaçaklarla ilgili mücadele devam ediyor. Saatsiz kullanan yerlerle ilgili su saati takmayla ilgili süreçler devam ediyor. Yeni su bulmayla ilgili süreçler devam ediyor ama bir taraftan da kuraklık devam ediyor, dibe vurduk iki ay sonra para da versek alabileceğimiz bir su yok" diye konuştu.

BİR TON SU 12 LİRADAN 15 LİRA 60 KURUŞA YÜKSELTİLDİ

Yapılan görüşmelerin ardından su ücret tarifesine zam yapıldı. Daha önce 0- 13 ton arası su tüketimini kapsayan 1. kademe sınırı, 0-15 tona yükseltildi.

OKUL SERVİSLERİNE YÜZDE 33 ZAM

Yozgat Belediye Meclisi, okul servisi tavan fiyatlarına da yüzde 33 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı. Yeni tarifeye göre sabah-akşam tek servis: bin 500 liradan 2 bin liraya, sabah-öğle-akşam yemekli servis: 2 bin 250 liradan 3 bin liraya, Okul Öncesi, Ana Sınıfı ve Kur'an Kursları: 2 bin 250 liradan 3 bin liraya yükseltildi.