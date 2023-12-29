Yozgat’ta trafik kazası: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Tokat-Ankara Karayolunda meydana geldi. A.Ö. idaresindeki 17 FU 815 plakalı Daihatsu marka otomobil, Aydıncık ilçesi girişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü A.Ö.yü olay yerine gelen Aydıncık Belediyesi İtfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı.
Yaralı ambulansla Aydıncık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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