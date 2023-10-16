Yozgat’ta trafik kazası: 4 yaralı
Kaynak: İHA
Yozgat’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, E-88 kara yolu Yozgat Merkez’e bağlı İnceçayır köyü kavşağında meydana geldi. M.Y. yönetimindeki otomobil, E-88 kara yolu kavşağında, T.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüleri ile 38 JU 570 plakalı otomobildeki 2 yolcu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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