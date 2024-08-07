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Yozgat’ta trafik kazası: 4 yaralı

Yozgat’ta otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 07.08.2024 23:17
  • Giriş: 07.08.2024 23:17
  • Güncelleme: 07.08.2024 23:17
Kaynak: İHA
Yozgat’ta trafik kazası: 4 yaralı


Kaza Yozgat-Ankara karayolu Başıbüyüklü köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara istikametinden gelen A.K. yönetimindeki 06 COP 233 plakalı Volkswagen marka minibüs, seyir halindeki S.E. idaresindeki 66AR764 plakalı Mazda marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan sürücü ile 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, jandarma ve polis ekipleri geldi.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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