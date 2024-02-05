Yozgat’ta uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Yozgat’ta uyuşturucu operasyonunda 546 sentetik hap ve 91 gram esrar ele geçirilirken gözaltına alınan bir da zanlı tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Emniyet ekipleri düzenlenen operasyonda kent merkezinde durdurdukları şüpheli bir otomobilde yaptıkları aramada 546 sentetik hap, 91 gram esrar ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli S.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.