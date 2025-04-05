Yozgat’ta yağışlar, baraj ve göletlerin doluluk oranını etkilemedi

Kurak geçen yaz döneminin ardından kış aylarında da beklenilen yağışların düşmemesi, özellikle tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçileri kara kara düşündürüyor. Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta, son yağışların sulama amaçlı kullanılan baraj ve göletlerde su seviyesine fazla etki yapmadığı belirtildi. Devlet Su İşleri (DSİ), baraj ve göletlerden yararlanan tarım alanlarının yer aldığı köy muhtarlıklarını ve sulama birliklerini yazılı olarak uyardı, suyun tasarruflu kullanılması istendi.

DSİ tarafından yapılan tespitler sonucunda, Yozgat il genelinde bulunan baraj ve göletlerden sadece Yahyasaray ve Büyükmahal depolama tesislerinde su seviyesinin yeterli olduğu kaydedildi. Hoşumlu, Kanlıdere, Sarımbey depolama tesislerinde su seviyesinin kısıtlı, Gelingüllü, Musabeyli, Gülistan, Taşlık, Oğulcuk, Baydigin, Kumkuyu, Erkekli, Halıköy depolama tesislerinde su seviyesinin kritik düzeyde olduğu aktarıldı. Uzunlu, Fehimli, Karahallı ve Kuzayca göletlerinde ise doluluk oranının yüzde sıfır olduğu, sulama sahasına su verilemeyeceği açıklandı.