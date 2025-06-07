Yozgat’ta yetiştirilen şakayıkı da don vurdu

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgatlı girişimci Bülent Höke'nin 8 dönümlük arazide yetiştidiği şakayıklar, yaşanan don olayı nedeniyle zarar gördü. Höke, mart ayında hava sıcaklıkları 20-25 dereceye yükselince bitkilerin erken çiçek açmaya başladığını ancak sonraki günlerde sıcaklığın eksi derecelere düşmesi nedeniyle çiçeklerin zarar gördüğünü söyleyerek, çare bulmaya çalıştığını anlattı.

Bülent Höke, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Toprakpınar köyündeki 8 dönümlük tarlasına, 2012 yılında Hollanda’dan getirdiği şakayık tohumlarını hobi amaçlı ekti ve yaklaşık bir yıl sonra ürün almaya başladı. Şakayıklara talep artınca üretime geçen Höke, ticaretine başlayarak yurdun farklı bölgelerine göndermeye başladı. Yılda yaklaşık 14 bin şakayık yetiştiren Bülent Höke, ürettiği şakayıkları genellikle İstanbul, Antalya, Ankara, Kayseri, Trabzon ve Alanya'ya gönderdiğini, üretimlerinin ancak iç piyasayı karşıladığını, yurt dışına ihraç yapamadıklarını ifade etti.

"Şu anda verim düştü. Herhalde bir hastalığa yakalandı ama çözemedim"

Yetiştirdiği şakayıkları soğuk hava deposunda muhafaza ederek taze ve canlı kalmasını sağladığını söyleyen Bülent Höke, şakayıkların bu yıl mart ayında hava sıcaklığındaki ani değişimden etkilendiğini kaydetti. Bülent Höke, gördüğü zararı şöyle anlattı:

“Yaklaşık 8 dönüm burası, 4 dönümü gitti. Kalanın da verimi düştü, gelişmiyor. Benden sonra Türkiye genelinde yetiştirmeye başlayan 10-15 kişi olmuş. Onların durumları nasıl bilmiyorum. Bazı arkadaşlara soruyorum Karaman’da bir arkadaşım var ona sordum, o da etkilenmiş, yanma olmuş. Mart'ta havanın güzel olmasından dolayı 20-25 derecelere geldiğinde çiçek erken çıkmaya başladı. Ondan sonraki günlerde aşırı ayaz oldu, eksi 4'e, 5'e düştüğünde çiçeklerin kafaları tüm yandı. Şu anda verim düştü. Herhalde bir hastalığa yakalandı ama çözemedim. Hollanda'dan getirdiğim gübreleri kullandım, o gübrelerin de bir faydası olmadı. Burada yapraktan denedim yine olmadı. Hayvan gübresi denedim yine olmadı, çıkamadım işin içinden bir türlü."