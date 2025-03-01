Yozgat’ta yoğun sis etkili oldu

Yozgat’ta etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte, görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sahur saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, özellikle kara yollarında trafiği zorlaştırdı.

Sabah köyünden Yozgat’a işyerine gelen Enes Koçaslan, "Sabah Azizlibağları Köyü’nden geldim, merkezde de sis var. Tüm şoförlerimizin dikkatli olmasını dilerim" dedi.

Yetkililer ise sis nedeniyle trafikte dikkatli olunması gerektiği, sis farlarının açılması, hız sınırlarına uyulması ve takip mesafesinin korunması konusunda vatandaşları uyardı.