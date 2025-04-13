Yozgat’ta zirai don, üreticileri zarara uğrattı

Yozgat’ta zirai don, tarımsal üretimde zararlara neden oldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması yaptı.



Yozgat Valiliği, Nisan ayının ortasında yaşanan zirai don olaylarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, sıcaklıkların sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü belirtilerek, "Bu olumsuz hava şartları Yozgat’ta da zirai don hadiselerine yol açmıştır. Tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Üreticilerin zararlarının tespit edilerek raporlanması süreciyle ilgili bilgi veren Valilik, etkilenen vatandaşlara başvuru çağrısı yaptı. Açıklamada, "Etkilenen üreticilerimiz, bağlı bulundukları İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurabilir. Ürünlerini sigortalatmış olan üreticilerimiz ise ALO TARSİM 172 hattı veya acenteleri aracılığıyla ihbarda bulunabilir" ifadelerine yer verildi.