YPG'den Öcalan'ın çağrısıyla ilgili ilk açıklama

Abdullah Öcalan'ın PKK'ye yönelik silah bırakma çağrısıyla ilgili açıklama yapan YPG Basın İrtibat Merkezi Sorumlusu Siyamend Eli, "Bu mesaj, savaşı durdurmaya dönük bir mesajdır. Demokrasi, barış ve diyalog yolu ile masada sorunu çözmeye yöneleceğiz. Önder Öcalan bu yolu bir kez daha önümüze koydu” dedi.

YPG Basın İrtibat Merkezi Sorumlusu Siyamend Eli, Öcalan'ın çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MA’ya konuşan Siyamend Eli, “Başta Kürdistan halkları olmak üzere bölgedeki Arap, Kürt, Türk halkları yıllardır bekledikleri çağrıyı duydu" ifadelerini kullandı. Eli şunları kaydetti: "Askeri güçler ve Kuzey ve Doğu Suriye'nin çocukları olarak, bu mesaj bizim için büyük bir öneme sahiptir. Bu mesaj, bu savaşı durdurmaya dönük bir mesajdır. Demokrasi, barış ve diyalog yolu ile masada sorunu çözmeye yöneleceğiz. Önder Öcalan bu yolu bir kez daha önümüze koydu. Biz bu mesajda bu umudu görüyoruz. Özgür bir yaşama ulaşmak için Önder Öcalan'ın projesi önümüzdedir."

Eli açıklamasında mesajı "Kürdistan'ın dört parçasında özellikle Rojava'da yeni bir döneme geçeceğimizin işaretidir" diye tanımladı.