YPG ve HTŞ çatıştı

Politika Servisi

Suriye’de HTŞ’ye bağlı Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, Halep'te HTŞ güçleri ile YPG arasında çıkan çatışmada 1 HTŞ'linin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, saat 02.35’te YPG’ye bağlı iki grup, Halep’in doğusundaki Tel Maez bölgesinde HTŞ güçlerinin hâkim olduğu mevzilere sızmaya çalıştı. Sızma girişiminin ardından bölgede şiddetli çatışmalar yaşandığı, çatışmalar sırasında bir HTŞ militanının hayatını kaybettiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Suriye Arap Ordusu, angajman kuralları çerçevesinde ateşin geldiği noktaları hedef alarak sızma girişimini başarısızlığa uğrattı ve saldırgan unsurları geri çekilmeye zorladı" ifadesi kullanıldı.Diğer yandan ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi (DIA), ocak ayında feshedildiğini duyuran El Kaide bağlantılı Hurras el-Din’in bazı unsurlarının, Suriye’nin yeni hükümeti altında halen faaliyetlerini sürdürdüğünü ve yönetimde nüfuz arayışında olduğunu bildirdi. DIA yetkilileri, Haziran ayında Pentagon Genel Müfettişliği’ne verdikleri bilgide, “Bazı El Kaide bağlantılı gruplar, HTS’nin himayesi altında belirli bir özerklikle faaliyetlerini sürdürüyor” ifadesini kullandı.

∗∗∗

‘MAHMUR KAMPI BOŞALTILACAK’

Türkiye, Irak ve Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY), PKK'nin kontrolündeki Mahmur Kampı’nın boşaltılması konusunda anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Bölgedeki kaynakların Middle East Eye’a (MEE) aktardığı bilgilere göre, eylül ayına kadar tamamlanması planlanan tahliye süreci, PKK’nin da taraf olduğu bir düzenlemenin parçası. MEE'de yer alan habere göre, anlaşma kapsamında, kamp sakinlerinin bir bölümü Irak içinde farklı noktalara yerleştirilecek, bir kısmı ise Türkiye’ye gönderilecek. Kampın boşaltılması, PKK’nin silahsızlanma sürecini hızlandıracak.