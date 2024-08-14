YRP: "Belediye başkanlarının nasıl bir hikayeyle AK Parti'ye geçmek zorunda bırakıldığını biliyoruz"

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, “Belediye başkanları kendi öz iradeleriyle partimize katılıyor” diyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik’e “Yeniden Refah Partisi’nden kendi hür iradeleriyle AK Parti’ye geçtiğini iddia ettiğiniz belediye başkanlarının her birinin nasıl bir hikaye ile AK Parti’ye geçmek zorunda bırakıldığını tek tek biliyoruz” diye tepki gösterdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “Belediye başkanları kendi öz iradeleriyle partimize katılıyor” sözlerine tepki gösterdi. Altınöz’ün paylaşımı şöyle:

“Sayın Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi’nden kendi hür iradeleriyle AK Parti’ye geçtiğini iddia ettiğiniz belediye başkanlarının her birinin nasıl bir hikaye ile AK Parti’ye geçmek zorunda bırakıldığını tek tek biliyoruz. Dahası, o ilçelerdeki vatandaşlarımız da bu ahlak yoksunu siyasetin farkında ve uygulamalarınız o vatandaşlarımızın da şu anda ana gündemi durumundadır. Sn. Çelik, Eğer cesaretiniz varsa, kendinizi en rahat ifade edeceğiniz, yandaşınız olan bir televizyon kanalında sizi karşılıklı canlı yayına davet ediyorum. Sonuçta siz Türkiye’nin 2. büyük partisini temsil ediyorsunuz; biz de 3. büyük partisini temsil ediyoruz. Oturup şöyle enine boyuna bir konuşmamız çok iyi olmaz mı? Tüm iddialarınızı konuşalım. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak ve bizi ikna etmek için ittifak taahhüdünü (protokolünü) nasıl imzaladığınızı, sonra o şartların hiçbirini yerine getirmeyişinizi ve millet gerçek yüzünüzü görmesin diye Yeniden Refah’a durmaksızın nasıl operasyon çekmeye çalıştığınızı da konuşalım! Buyurun, Hodri Meydan! Sn. Çelik, Belediyelerimizi çalarak bizden bir şey eksiltmediniz ama kamuoyunda kendi karizmanızı fena çizdirdiniz.”

NE OLMUŞTU?

Yeniden Refahlı bazı belediye başkanları AKP'ye geçmişti. Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından bu konuda yaptığı açıklamada söz konusu isimlerin kendi hür iradeleriyle AKP'ye katıldığını söylemişti zira bu geçiş öncesinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "siyasi şantaj" iddiasını gündeme getirmişti. Çelik, bu söyleme yanıtında şu ifadelere yer vermişti:

“Yeniden Refah Partisi hür iradeleriyle AK Parti’nin eser ve hizmet siyasetine katılma iradesini gösteren Belediye Başkanlarını töhmet altına bırakmaya çalışmaktadır. Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde birçok yerde müstakil bir siyaset izlememiş, AK Parti’ye kaybettirip CHP’ye kazandırmak amacıyla hareket etmiştir. Sadece bu amaçla, geçmişte AK Parti’de siyaset yapmış isimlere teklif götürme yoluna gitmesi siyasi ilkeler açısından yüzleşmeleri gereken bir durumdur. Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir. CHP’ye seçim kazandırmayı siyasi amaç haline getirenlerin bugünkü açıklaması, hür iradesiyle hareket eden belediye başkanları üzerinde köhne bir vesayet kurma çabasıdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye ve dünya siyasetine damga vurmuş eser siyasetinin adresi olan AK Parti’nin kapısı, bu millete ilkeler temelinde hizmet etmek isteyen tüm belediye başkanlarına açıktır.”