YRP'den Bahçeli’nin ‘İmralı ile DEM Parti görüşmeli’ çağrısına destek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Karar Yürütme (MYK) toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

Bir gazetecinin sorusu üzerine MHP lideri Bahçeli’nin DEM Parti-İmralı çağrısını değerlendiren Kılıç, geçen hafta DEM Parti liderleri ile görüştüklerini hatırlatarak DEM Parti'nin mevcut gelişmelerden haberdar edinmediği ve kamuoyunda olandan fazla bir bilgiye sahip olmadıkları izlenimini edindiklerini söyledi.

Sivil siyasetin güçlendirilmesi için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısını desteklediklerini vurgulayan Kılıç, "Alınacak yol varsa alınsın" derken AKP'nin de bu çağrıyı desteklemesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın TBMM'de konuşabileceğine yönelik açıklamasına karşı olduklarını tekrarlayan Kılıç, bu çağrının AKP'de de karşılık bulmadığını söyledi.

Suat Kılıç konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Bahçeli'nin açıklamalarını takip ediyoruz. Diyor ki: DEM Parti'nin İmralı ile görüşmesi sağlanmalıdır. DEM Parti heyeti geçen hafta bizi ziyaret etti. Ziyarette görüldü ki DEM Parti'nin bu konuda özel ya da genel bir bilgi yok. Kamuoyunun bildiğinden daha farklı bir bilgi yok. Eğer bir süreç başlatılacaksa adı her ne ise DEM Parti'nin de buna ilişkin bilgilendirilmesi lazım. Sayın Bahçeli mademki sivil siyasete misyon yüklemiştir, DEM Parti'nin İmralı ile görüşmesini istemiştir biz de bu öneriyi destekliyoruz. Devlet Bahçeli'nin çağrısına AK Parti gereken desteği vermelidir. Görüşme sağlansın, her ne mesaj alınacaksa alınsın. Türkiye bir muammanın parametrelerini tartışmasın. Alınacak bir yol varsa alınsın. Atılacak bir adım var atılsın ama Türkiye havanda su dövmeyi bıraksın. Sayın Bahçeli'nin daha önceki terörist başının Meclise gelmesi çağrısına biz kesin bir dille ret yanıtı vermiştik. Zannediyorum o çağrı AK Parti koridorlarında karşılık bulamamıştır."