YRP'den Meclis'te 'Uzak Şehir' dizisi için basın toplantısı: "Yayından kaldırılsın"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Kanal D'de yayınlanan 'Uzak Şehir' dizisinin yayından kaldırılması talebiyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Bekin, "Mardin ve Mardinlileri derinden etkileyen ve büyük infiale neden olan bu dizinin bir an önce yayından kaldırılmasını talep ettiğimizi ifade etmek isteriz" dedi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Bekin, şunları söyledi:

"Bilindiği üzere Mardin’in kültürel zenginliği ile bağdaşmayan 'Uzak Şehir' dizisinin behemehal yayından kaldırılmasının gerektiğini ifade etmek istiyoruz. İlk bölümü 11 Kasım Pazartesi akşamı ulusal bir kanalda yayınlanan Lübnan dizisi 'Al Haybe'den uyarlanan Uzak Şehir, Mardin’in değerler manzumesiyle bağdaşmayan ve büyük tezat oluşturan ham hayal kurguyla amaç ve kapsam bakımından büyük bir yanılgı ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şu bir gerçek ki, Mardin tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, yüzyıllardır kültür birikimlerinin demlenmiş tüm farklı etnisite unsurlarını bir arada tutan, kuşaktan kuşağa uzanan mümtaz bir medeniyet vahasıdır. Yüksek entelektüel kültürün bileşkesi olarak, katmanlaşarak günümüze kadar gelen sosyo-kültürel birikimi Mardin’de görmek mümkündür. Farklı dinleri, inançları, mezhep ve etnisiteleri bünyesinde barındırıp barış ve hoşgörü içerisinde yaşamanın örneği ve aynı zamanda asude medeniyetlerin beşiği olan Mardin’i kültürel zenginlikleriyle bağdaşmayan bir anlayışla farklı mecralara çekmeye çalışmanın hiç kimseye fayda getirmeyeceği gayet aşikardır."

Mardin’in ana akımını oluşturan kültürel ekosistemin inceliklerinden koparma stratejisinin bir sonuca ulaşmasının asla mümkün olmadığını söyleyen Bekin, "Bu nedenle, söz konusu kanal yöneticilerini sağduyulu olmaya davet eder, Mardin ve Mardinlileri derinden etkileyen ve büyük infiale neden olan bu dizinin bir an önce yayından kaldırılmasını talep ettiğimizi ifade etmek isteriz" diye konuştu.

DİZİ, SEZEN AKSU'NUN ŞARKISI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Uzak Şehir dizisi, Sezen Aksu'nun diziye özel yazdığı şarkıyla da ses getirmişti. Dünyaca ünlü besteci Joaquin Rodrigo’nun gitar konçertosu, Sezen Aksu’nun adapte Türkçe sözleriyle ‘De Mardin’ olarak yeniden hayat buldu.