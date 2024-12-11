YRP'den Suriye açıklaması: El Kaide ve El Nusra HTŞ'nin önemli destekçisi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Beşar Esad'ın düşüşüyle ilgili değerlendirmede bulunan Aydal, şu ifadeleri kullandı:

“10 gün gibi son derece kısa bir zaman aralığında Suriye'deki önemli dört şehrin, Halep, Hama, Humus ve başkent Şam'ın HTŞ kısaltma adıyla anılan örgüt tarafından ele geçirilişine şahit olduk. Basit internet bilgileri ile sadece Suriye Kara Kuvvetleri'nin en az 160 bin asker (2012), 4 bin 640 tank, 4 bin 510 zırhlı savaş aracı, 436 kundağı motorlu topçu sistemi, 2 bin 150 çekili topçu ve 650 çok namlulu roketatarı vardı. Hava kuvvetleri ise en az 60 bin personel, 460 uçak, 201 avcı uçağı, 134 saldırı uçağı, 106 nakliye uçağı, 69 eğitim uçağı, 167 helikopter ve 28 saldırı helikopterinden oluşmaktaydı. Böyle bir güç nasıl oldu da bu dört şehri savunmadan teslim etti. Bu durumu daha önce Irak'ta olduğu gibi sadece Suriye Genelkurmayındaki üst düzey etkili ve yetkili generallerin rüşvet karşılığı orduyu saf dışı bırakmasına mı bağlamalıyız? Ellerindeki uçak ve helikopterlerin kaynak kodları aracılığı ile durdurulmasına mı bağlamalıyız? Yoksa yenileştirdikleri tanklara takılan çipler aracılığı ile durdurulmalarına mı bağlamalıyız? Türkiye'nin geleceği için esas incelememiz gereken konulardan biri budur."

"HTŞ, SURİYE İÇ SAVAŞINA KATILAN AKTİF BİR SELEFİ CİHAT ÖRGÜTÜDÜR"

Aydal, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından ortaya çıkan otorite boşluğuna ve bölgedeki örgütlerin genel karakteriyle konumlanışına dikkat çekerek, “İnternet ve bazı önemli haber ve istihbarat sitelerinden elde edilen bilgiler ışığında Suriye coğrafyasında toplam 82 örgüt bulunmaktadır. Bunlardan 28 örgütün selefi olduğu ve vehhabiliği savunduğu da toplanan bilgiler arasındadır. Basın ve televizyonlarda Şam'a ilk girdiği söylenen örgüt, Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm veya Şam Kurtuluş Heyeti, kısaca HTŞ, Suriye iç savaşına katılan aktif bir selefi cihat örgütüdür. El Kaide ve El Nusra bu örgütün önemli destekçileridir. Örgütlere ait bilgiler ek listeler olarak bildiri sonunda sunulmuştur. Bu örgütlerin çok yakın bir zamanda güç ve parsa paylaşımı için birbirlerine düşecekleri de kuvvetle muhtemeldir” diye konuştu.

Suriye'de savaşın bitmediğini aksine yeni başladığını vurgulayan Aydal, İsrail'in Golan Tepeleri'nden Şam'a doğru ‘tampon oluşturuyorum' diyerek bir bölgeyi daha işgal etmeye başladığını söyledi. Aydal, “Golan Tepeleri'ndeki su kaynakları İsrail'in su ihtiyacının yüzde 15 kadarını sağladığından bu bölgeleri gelecekte geri vermemek için de elinden gelen her türlü gücü kullanacaktır. Bu karışıklıkta Türkiye'nin ne yapacağı henüz belli değildir ancak bütün bu planları yapanlar ülkemiz idarecilerini de yanlış yönlendirebilirler. Geçmişte Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır'ı bir tür kahramanlaştırıp Arap dünyasında çok meşhur etmişler, Suriye ile birleştirerek Mısır-Suriye Arap Cumhuriyeti kurdurmuşlardı. Daha sonra Irak'ı, Yemen'i ve hatta Ürdün'ü bu birliğe katma çabaları olmuş ama bu hikâye Mısır için askeri, siyasi ve ekonomik olarak çok hüzünlü bitmişti.”

"BU TUZAĞA DÜŞÜLMEMELİDİR"

Aydal, muhalefet partisi olarak vazifelerinin hükümeti uyarmak olduğunu ifade ederek, “Bu planın bir benzerini Türkiye için de hazırlamış olabilirler. Önce, Suriye kuzeyinde Halep dahil halen bulunduğumuz bölgeler ve Kürt bölgelerini ve ayrıca Kuzey Irak'taki Barzani'nin hüküm sürdüğü Kürt bölgelerini Türkiye yönetiminde bir federasyon çatısı kurarak birleştirmeye çalışabilirler. Bu durum, başlangıçta hükümetin siyasi bir zaferi gibi de görülebilir. Bu gerçekleştiğinde 'hadi seçime gidelim' söylemini de acilen dillendirip, ömür boyu başkanlık hayalleri de kurabilirler. İşte bu tuzağa düşülmemelidir. Zira emperyalist ve siyonist güçler, bu muhtemel federasyon parçalarını doğu ve güneydoğumuzda yaşayan Kürt kardeşlerimizin genelde yaşadığı bölgelerle birleştirip Kürdistan ve Ermenistan oluşumu için zemin olgunlaştırıldıktan sonra ülkemizi de parçalayabilirler. Bu bölgedeki Fırat ve Dicle başta olmak üzere nehirlerimizin çok önemli olduğu ve geleceğin savaşlarının su savaşları olacağı da unutulmamalıdır” dedi.