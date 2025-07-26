YRP Gediz İlçe Başkanı Selim Çaylak istifa etti

Yeniden Refah Partisi Gediz İlçe Başkanı Selim Çaylak, görevinden istifa etti.

Çaylak, istifa kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İstifa gerekçesini açıklamayan Çaylak, bir yıldır görev yaptığını ifade etti.

Çaylak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir yıldır yürütmekte olduğum Yeniden Refah Partisi Gediz İlçe Başkanlığı görevimi kıymetli İl Başkanımızdan ve Genel Merkezimizden müsaade isteyerek bırakma kararı aldığımı tüm Gedizli ve dava arkadaşlarımıza bildiririm."