YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: "İsrail bombalarken çıt çıkmıyor, bu mu özgür Suriye?"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesinin Suriye'de yaşanan gelişmeler olduğunu belirten Kılıç, “Suriye sahnesindeki tüm aktörlerin aynı anda ve ansızın perde gerisine çekilmesi hayra alamet mi, değil mi? İsrail'in işgal hattını genişletmesini derin kaygılarla izliyoruz. Suriye limanları, hava üssüleri İsrail tarafından arka arkaya bombalanırken kimseden çıt çıkmıyor. Bu mu özgür Suriye? Bu mudur Suriyelilerin kurtuluşu? Bir bela gitti İsrail belası mı geliyor Suriye'nin başına” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN BÖLGEDE AKTİF OLMASINDAN GURUR DUYARIZ"

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Suriye temaslarını olumlu değerlendirdiklerini ifade eden Kılıç, “Bölgedeki süreçlerde Türkiye'nin bölgede aktif ve etkin olmasından tabii ki gurur duyarız. Endişemiz Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmaması, Suriye'nin parçalanması ve Suriye halkının İsrail saldırganlığı karşısında savunmasız bırakılmasıdır. Umarız her şey hükümet çevrelerinin seslendirdiği gibi güllük gülistanlıktır, Türkiye'nin ve Suriye'nin hayrınadır. Umarız Suriye halkının topraklarını ve egemenlik haklarını korumak dışında bir sinsi plan yoktur” diye konuştu.

"İSRAİL LAFTAN ANLAMAZ, GÜÇTEN ANLAR"

Kılıç, “Görünen köy kılavuz istemez. Parçalanan Suriye'yi lokmalar halinde yutmaya çalışan bir İsrail saldırganlığı ve yayılmacılığıyla karşı karşıyayız. Biliyoruz ki İsrail laftan anlamaz, güçten anlar” ifadesini kullandı.