YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: "Üçüncü ittifak oluşabilir"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Seçim öne de alınsa, zamanında da yapılsa Yeniden Refah Partisin'in öncülüğünde bir üçüncü ittifakın oluşabileceğini ve bu ittifakla Türkiye'nin CHP ve AK Parti arasındaki sıkışmışlıktan kurtarılabileceğini öngörüyoruz" dedi.

Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'de açlık sınırının 21 bin liraya dayandığını ifade eden Kılıç, asgari ücretin 17 bin lira, en düşük emekli maaşının ise 12 bin 500 lira olduğunu belirtti.

Önlem alınması gerektiğini belirten Kılıç, "Türkiye'nin kaynakları harekete geçirilerek vatandaşlarımız açlık üzerinde bir gelire kavuşturulmalıdır" diye konuştu.

Türkiye'nin mevcut hükümet yapısıyla daha fazla yoluna devam etme imkanı görünmediğini belirten Kılıç, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Kılıç, "Yeniden Refah Partisi olarak, önümüzdeki yılın sonbaharında veya takip eden yılın ilkbaharında ülkemizin ortak bir mutabakatla erken seçim zeminine taşınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda 23 Kasım 2025 veya 17 Mayıs 2026 tarihinin, yapılacak bir erken seçim için doğru zamanlama olacağı kanaatimizi toplumumuzla paylaşıyoruz" diye konuştu.

"AKP İLE YENİ BİR İTTİFAK SÜRECİ OLMAYACAK"

Bir gazetecinin, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın AKP ile yeni bir ittifaka ilişkin sözleri üzerine, Kılıç, "Sayın Genel Başkanımız bu konuda son sözü söylemiştir. Önümüzdeki seçimler ve olası cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik AK Parti'yle yeni bir ittifak sürecinin olmayacağını bizzat Genel Başkanımız ifade etmiştir" cevabını verdi.

Erbakan'ın, Türkiye'de sağda üçüncü bir ittifak zemininin oluşturulabileceğini ifade ettiğini de hatırlatan Kılıç, "Seçim öne de alınsa, zamanında da yapılsa Yeniden Refah Partisi'nin öncülüğünde bir üçüncü ittifakın oluşabileceğini ve bu ittifakla Türkiye'nin CHP ve AK Parti arasındaki sıkışmışlıktan kurtarılabileceğini öngörüyoruz" ifadesini kullandı.

GELECEK VE DEVA PARTİSİ'NİN BİRLEŞMESİ

"DEVA Partisi'yle Gelecek Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurma girişimlerine kendilerinin destek verip vermeyeceğine" ilişkin soru üzerine de Kılıç, "Yeniden Refah Partisi'nin kapıları gelecek tekliflere açıktır. Şu ana kadar bize intikal etmiş somut bir işbirliği önerisi yoktur ama kapımız açıktır" dedi.