YRP ile MHP arasında ilginç diyalog: "Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı"

MHP heyetinin Yeniden Refah Partisi'ni ziyaretinde ilginç bir diyalog yaşandı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, "Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar" dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise "Şu anda kendisi hem sporunu yapıyor hem bakımı da iyi. Evlilik meselesi kısmet" yanıtını verdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar kapsamında MHP heyeti, Yeniden Refah Partisi'ni (YRP) ziyaret etti.

MHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkan Başdanışmanı MYK üyesi Özgür Bayraktar, MHP MYK üyesi Emine Güven Öztürk yer aldı.

MHP’li heyetin bayramını kutlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, "Bayramın en güzel tarafıda bu. Normal şartlarda bir türlü rastlaşamıyoruz” dedi.

MHP’li Durmaz ise “Rabbim sağlıkla nice bayramlara kavuştursun. Ülkemize, milletimize, devletimize zeval vermesin” diye konuştu.

İLGİNÇ DİYALOG

Doğan Aydal, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın selamını ileterek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumunu sordu. Aydal’ın, “Devlet Bey benim arkadaşımdır. Değerli bir insandır. Devleti seven bir insandır. Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar...” dedi.

MHP’li Durmaz, Aydal'ın sözlerine, “Devlet Bey’e Allah sağlıklı ömürler versin, şu anda kendisi hem sporunu yapıyor hem bakımı da iyi. Evlilik meselesi kısmet” yanıtını verdi.

"'Ben espri olarak söyledim" diyen Aydal, "Bir adam diri duruyorsa hanımı yüzündendir diyorlarlar ya o da pek doğru değil. Hanımı yüzünden çökenlerde var” ifadelerini kullandı.

MHP’li Durmaz da, ''Şu an bir sıkıntı yok. Türkiye’nin yükünü omuzlarımıza alınca ister istemez zaman zaman yorulabiliyorsunuz” ifadesine yer verdi.