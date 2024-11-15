YRP Kayseri Kadın Kolları ve Gençlik Kolları başkanları AKP'ye geçiyor

AKP'de yarın yapılacak olan Melikgazi İlçe Kongresi öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları Başkanı Sena Özdemir ve Gençlik Kolları Başkanı İsmail Enes Menevşe, partilerinden istifa ederek AKP'ye katılma kararı aldı.

Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, aynı zamanda Melikgazi Belediyesi Meclis üyesi Özdemir ve Menevşe'yi makamında ağırlayarak üye kayıtlarını gerçekleştirdi.

Özdemir ve Menevşe'nin rozetleri ise yarın yapılacak kongrede takılacak.