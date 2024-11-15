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YRP Kayseri Kadın Kolları ve Gençlik Kolları başkanları AKP'ye geçiyor

Yeniden Refah Partisi Kayseri Kadın Kolları Başkanı ile Gençlik Kolları Başkanı partilerinden istifa ederek AKP'ye geçti.

Siyaset
  • 15.11.2024 20:02
  • Giriş: 15.11.2024 20:02
  • Güncelleme: 15.11.2024 20:04
Kaynak: iHA
YRP Kayseri Kadın Kolları ve Gençlik Kolları başkanları AKP'ye geçiyor
FOTOĞRAF: İHA

AKP'de yarın yapılacak olan Melikgazi İlçe Kongresi öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları Başkanı Sena Özdemir ve Gençlik Kolları Başkanı İsmail Enes Menevşe, partilerinden istifa ederek AKP'ye katılma kararı aldı.

Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, aynı zamanda Melikgazi Belediyesi Meclis üyesi Özdemir ve Menevşe'yi makamında ağırlayarak üye kayıtlarını gerçekleştirdi.
Özdemir ve Menevşe'nin rozetleri ise yarın yapılacak kongrede takılacak.

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