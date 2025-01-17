YRP'li Başkan’ın oğluna rüşvet suçlaması

Antep’teki Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi’nden seçildi. Kapısına “Rüşvet alan da veren de mel’undur!” hadisini astıran Başkan Bekir Öztekin’in oğlu Ömer Faruk Öztekin dolandırıcılıkla suçlanıyor.

Türkiye’de yaşayan bir Suriyeli iş insanı,14 Aralık 2023 tarihinde Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı şikâyette, “Ömer Faruk Öztekin’in dolandırıcılık yaptığını ve kendisini de bu suça ortak ettiğini” belirterek, “Ömer Faruk Öztekin beni aradı. İş insanı T. Ö.’nün çok zengin olduğunu, kendisinin de bu şahsa borcu olduğunu, hem borçtan kurtulup hem de T.Ö’ye dava açıp korkutarak para alacaklarını söyledi. Ben bunu kabul etmedim. Ancak dediklerini yapmazsam sınırdışı edileceğimi söyledi. Ben de dediklerini yaparak karakolda yalan ifade verdim” dedi.

‘BENİ RÜŞVETLE ÇIKARDI’

Suriye uyruklu iş insanı, hakkında başka şikâyetler ve suç duyuruları da olduğu bilinen Ömer Faruk Öztekin’in rüşvetle kendisini geri gönderme merkezinden çıkardığını da şöyle anlattı: “Ben Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilip ertesi gün geri bırakıldım Öztekin beni kendisinin bıraktırdığını, bırakılmam için 3 bin dolar rüşvet verdiğini söyledi.”

SAVCILIK SESSİZ İDDİASI

İddialara göre savcılık bu suç duyurusunu araştırıp tarafların ifadesini almadı. BirGün’ün ulaştığı Ömer Faruk Öztekin suçlamaları kabul etmediğini, kendisine yönelik suçlamaların iftira olduğunu söyledi.

Ömer Faruk Öztekin’in babası Bekir Öztekin 2009-2014 yılları arasında AKP’den Oğuzeli Belediye Başkanlığı yaptı. 2024 yerel seçimlerinde de Yeniden Refah Partisi’nden yine Oğuzeli Belediye Başkanı seçildi. Bir süredir AKP’liler ile görüşen ve AKP’ye geçeceği iddia edilen Bekir Öztekin daha önce de oğluyla gündem olmuştu. 2013’te Öztekin’in oğlu Ömer Faruk Öztekin’in boşanma aşamasında olduğu kadını kaçırmaya çalıştığı ifade edilmişti. 2021’de Ömer Faruk Öztekin’e ait şirketin ülkeye kaçak fidan getirilmesi skandalına karıştığı belirtilmişti.