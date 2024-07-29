YRP'li Bekin'den Erdoğan'ın "kafadan sıkıntısı var" sözlerine yanıt: İvedilikle bizden özür dilemeli

YRP İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yönelik "Kafadan sıkıntısı var onun" sözlerine yanıt verdi. Bekin, “Sayın Cumhurbaşkanı’nı kullandığı yakışıksız üslup nedeniyle ivedilikle bizden özür dilemesi gerektiğini, hukuki yollara başvuracağımızı ifade etmek istiyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik yaptığı "Çıktı bir tanesi affedersiniz, terbiyesizin teki, parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturulmalı. Kim bu? Yeniden Refah'ın bir tane adamı var, kafadan da galiba sıkıntısı var onun" açıklamalarına yanıt verdi.

Bekin, "Sayın Cumhurbaşkanı’nı kullandığı yakışıksız üslup nedeniyle kendisinin nezakete bir kez daha davet ettiğimizi huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ivedilikle bizden özür dilemesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Bizim partideki hukukçu kardeşlerimizle bir araya gelip değerlendireceğiz ve ne gerekiyorsa hukuki yollara başvuracağımızı ifade etmek istiyoruz" dedi.

"HER TÜRLÜ HUKUKİ HAKLARIMIZI ARAYACAĞIZ"

Yeniden Refah Partisi'nin, şimdiye kadar Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yaşanan tüm olumsuz gelişmeler karşısında, hiç tereddüt etmeden hak, adalet ve meşruiyet çizgisinde yer aldığını söyleyen Bekin'in açıklamaları şöyle:

"Bizler Gazze'deki soykırım konusunda büyük sorumluluk anlayışıyla hareket ederken, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün 28 Temmuz tarihinde Rize'de partisinin il teşkilatı ile yaptığı toplantıda bulunduğu makamla hiçbir suretle bağdaştıramadığımız kabul edilemez açıklamasıyla bizleri hedef aldığını üzülerek belirtmek isteriz.

Sayın Cumhurbaşkanı tarafından çarpıtılmaya çalışılan konunun asıl gerçeği şudur: Uluslararası Adalet Divanı tarafından Gazze katliamından sorumlu tutulan Siyonist Netanyahu'nun sözde Onur Konuğu olarak ABD Senatosu'nda, Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin ortak oturumunda ağırlanması ABD demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yer almışken bizler de bundan hareketle, TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un hiç vakit geçirmeden Filistin Devlet Başkanı ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib'i ‘onur konukları’ olarak TBMM'ye davet edip Genel Kurul salonunda milletvekillerine hitap etmelerini sağlamasını beklediğimizi ifade ettiğimiz basın toplantımızı 25 Temmuz tarihinde TBMM'de gerçekleştirdik.

Basın toplantımızdan sonra TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, nezaket örneği gösterip bizleri telefonla arayarak, Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'ı TBMM' de konuşma yapmak üzere davet ettiklerini ve hala cevap gelmediğini bizlere ifade ettiler. Sayın TBMM Başkanımıza söz konusu davetten haberdar olsaydık böyle bir basın toplantısı yapmamıza gerek kalmazdı söyleyip konuyla ilgili duyarlı yaklaşımından dolayı hem kendilerine hem de Twitter hesabımızdan basın toplantı metnimizin baş kısmında kendilerine teşekkürlerimizi nezaket ölçüsü içerisinde ifade ettik.

Ezcümle, bizler siyasete nezaket ve zarafet getireceğimizi partimizin kuruluşundan itibaren ifade etmekteyiz. Bu nedenle bizleri siyasi girdabın içerisine sokmaya çalışan anlayışın oyununa gelmeyeceğimizi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı yakışıksız üslup nedeniyle kendisini nezakete davet ettiğimizi bir kez daha ifade eder, her türlü hukuki haklarımızı aramaktan imtina göstermeyeceğimizi kamuoyuna bildirmek isteriz."