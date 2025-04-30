YRP'li belediyede başkan yardımcısını yaralayan YRP İl Başkan Yardımcısı tutuklandı
Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk’ü makamında şekerlikle başından yaralayan Yeniden Refah Partisi (YRP) Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Ali Karataş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. YRP İl Başkanlığı da Ali Karataş'ın görevden alındığını duyurdu.
Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk’ü makamında başından yaralayan Yeniden Refah Partisi (YRP) Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Ali Karataş tutuklandı.
Karataş, görüşmek üzere Belediye Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk’ün makam odasına gitti.
Görüşme sırasında ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Karataş, sehpa üzerinde bulunan bakır şekerlikle Öztürk’ün başına vurdu.
Başından yaralanan Latif Öztürk’ün yardım istemesi güvenlik görevlilerince Ali Karataş belediye binasından çıkarıldı.
Olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edilen Karataş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
YRP İl Başkanlığı tarafından görevinden alındığı duyurulan Karataş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.