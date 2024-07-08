YRP satışa başladı

Haber Merkezi

31 Mart seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden Nihat Çiftçi’nin kazandığı Urfa Karaköprü Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan 28 milyon 954 bin 350 TL’lik taşınmazı satışa çıkardı. Çiftçi, AKP’den devraldığı belediyenin borç batağında olduğunu söylemişti. Eski başkan ise Çiftçi’nin açıklaması hakkında "algı operasyonu" demişti.

YRP’li Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada belediyenin borcunun 431 milyon 531 bin TL olduğunu açıklamıştı. Öte yandan belediye, aylık 15 milyon 311 bin 861 bin TL açık veriyor.