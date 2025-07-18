YRP’li isme kişiye özel ilan!

Haber Merkezi

Resmi Gazete’de yayımlan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisat Bölümü Doktor Öğretim Üyesi alımı ilanının kişiye özel olduğu ilan edildi.

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, İlanda, “Yüksek lisansını iktisat tarihi bilim dalında, doktorasını iktisat anabilim dalında yapmış olmak, 19. Yüzyılda Karadeniz Ticareti, Deniz Ticareti, Finans merkezi ve işlem maliyetleri konularında bilimsel yayınları bulunmak” özel şartları yer almaktadır” diye aktarırken bu şartların ise yüksek lisansını iktisat tarihi bilim dalında, doktorasını iktisat anabilim dalında yapan ve doktora tezi “Karadeniz'de Uluslararası Ticaret ve Kurumların Rolü (1830-1914)” başlığını taşıyan Cihan Güneş’i tanımladığını açıkladı.

Üniversitelere akademik personel alımında yaşanan en önemli sorunun “ilanlarda belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar”a yer verilmesi olduğunun altını çizen Taşkın, Cihan Güneş’in 29 Kasım 2024’te Yeniden Refah Partisi’nin Siyasi İşler Başkan Yardımcısı olarak atandığını; Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Suat Kılıç’ın yardımcısı olduğunu söyledi. Taşkın, “Bu durum, üniversitelerde kadrolaşma ve torpil iddialarını akla getirmektedir” dedi.

“Kişiye özel ilan açmak açıkça YÖK’ün mevzuatına aykırıdır” diyerek sözlerine devam eden Taşkın konuyu Meclis gündemine taşıdı. Taşkın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şunları sordu: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Cihan Güneş’i tanımlayan ilanı için YÖK bir işlem başlatmış mıdır? Bu tarz ilanı veren üniversitelere yönelik soruşturma başlatılmış mıdır? Kayırmacılığın önünü açan bu tarz personel alım ilanları çıkmaması için YÖK ne gibi önlemler almaktadır?