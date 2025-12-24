YSK Başkanı Yener, DEM Parti ile İYİ Parti'yi ziyaret etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, görev süresinin dolması sebebiyle siyasi parti liderleri ile bir araya geliyor.

Yener, bugün ilk görüşmeyi İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile TBMM’deki makamında gerçekleştirdi.

Bu görüşmenin ardından Yener, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ı ziyaret etti.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Nazik ziyareti nedeniyle Ahmet Yener'e teşekkür eder bundan sonraki görevlerinde başarılar dileriz" denildi.

YSK Başkanı Yener, dün de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmüştü. Özel'in Meclis'teki makamında yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleşmişti.