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YSK, CHP İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı seçimini iptal etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP Genel Merkezinin yaptığı başvuru üzerine, CHP İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı kongresinin iptaline karar verdi.

Güncel
  • 14.09.2023 21:08
  • Giriş: 14.09.2023 21:08
  • Güncelleme: 14.09.2023 21:11
Kaynak: AA
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YSK, CHP İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı seçimini iptal etti

CHP Genel Merkezi, CHP Fatih İlçe Başkanlığı olağan kongresinde yapılan seçimin iptali istemiyle YSK'ye itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren Kurul, ilçe başkanlığının seçimini iptal etti.

CHP İstanbul İl Başkanlığının belirlediği tarihten farklı günde kongrenin yapılması nedeniyle seçimin iptalinin istendiği öğrenildi.

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