YSK, CHP'nin itirazını reddetti: Muhalefetsiz dönemin başlangıcı

CHP’nin mutlak butlan kararına yönelik itirazını görüşen YSK’den, “Ret” kararı çıktı. YSK’nin saat 17.30’da başlayan toplantısı, saat 19.20’de sona erdi.

YSK’nin CHP’nin itirazına yönelik ret kararının ardından ilk değerlendirmeyi BirGün’e yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “Bu karar ile YSK, kendini de yok saymış oldu” değerlendirmesinde bulundu.

DEMOKRASİ MESELESİ

Türkiye’nin, “İnsanların malının mülkünün güvensiz hale geldiği” bir ülke konumuna getirildiğini ileri süren Bulut, “Herkesin tapusu, evrakları tehlike altındaydı. Bugün de tüm seçilmişler tehlike altında” diye konuştu. YSK’nin kararını, “Muhalefetsiz dönemin başlangıcı” olarak nitelendiren Bulut, özetle şunları söyledi:

“Bundan sonra herhangi bir yetkili, mahkemelere başvurup mazbata iptal ettirebilir. Bu mesele tek başına CHP’nin meselesi değildir. Bu mesele, Özgür Özel’in ya da CHP’nin şahsi meselesinin çok ötesinde, Türkiye’nin demokrasi meselesidir.”