YSK, CHP'nin kayyuma karşı yaptığı itirazı reddetti; ilçe kongreleri ise devam edecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin İstanbul'daki bazı ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yaptığı itirazı görüşmek için toplandı.

Saat 14.30'da başlayan toplantı, 16.40 itibarıyla sona erdi. Toplantının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yener, açıklamasında, "Saat 14.30'da başlayan Yüksek Seçim Kurulu toplantısı biraz önce sona ermiştir. Kurulumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu itirazı değerlendirmiştir. Yapılan toplantı sonucunda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir İlçe Seçim Kurullarının başlayan kongre sürecini durdurmasına yönelik almış olduğu kararlar, tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılmış ve kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

İL YÖNETİMİ İTİRAZI REDDEDİLDİ

Yener ayrıca, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin il yönetimine ilişkin alınan karara yönelik yapmış olduğu itiraz ise kurul toplantısı sonucunda reddedilmiştir" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP, İstanbul’daki ilçe seçim kurullarının kongreleri iptal eden kararlarına karşı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurmuştu.

CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu imzasıyla yapılan başvuruda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının “hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gaspı” olduğu ifade edilmişti.

Dilekçede; Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının aldığı kararların, söz konusu tedbir kararına dayanılarak kongreleri iptal etmesinin “tam kanunsuzluk” teşkil ettiğini belirtilirken, seçimlerin Anayasa’nın 79. maddesi uyarınca yalnızca seçim kurullarının denetiminde yürütülebileceği ve başka hiçbir yargı merciinin bu sürece müdahale edemeyeceği kaydedilmişti.

Başvuruda, YSK’nin seçim hukukunda “tam kanunsuzluk” yetkisini kullanarak, ilçe seçim kurullarının kararlarını kaldırması talep edilmişti.

Dilekçede şu ifadeler yer almıştı: “Bugün Yüksek Seçim Kurulunca Anayasamızın 79. maddesine göre seçim kurullarının görevini gasp eden asliye hukuk mahkemesinin tedbir kararının, maddi ve hukuki icrai imkânsızlıklarına rağmen uygulanacağının kabulü, paydaş seçim yargısını yaratır. Dolayısıyla tam kanunsuzluk gerekçesiyle anılan ihtiyati tedbir kararı hakkında yasal unsurların yokluğunun tespitini yaparak yukarıda değinilen ilçe seçim kurullarının kararlarının “Yüksek Seçim Yargısı” tarafından kaldırılması gerektiği kanaatindeyiz. Görev gaspının varlığının, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının maddi ve hukuki imkansızlık sebebiyle icra edilemeyeceğinin tespit edilmesi; Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının kararlarının tam kanunsuzluk gerekçesiyle kaldırılması gerekmektedir."